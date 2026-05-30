【ワシントン共同】米ホワイトハウスは29日、トランプ大統領（79）が「極めて良好な健康状態を維持している」とする定期診断の結果を公表した。報告書によると身長は190.5センチ、体重は107.96キロ。昨年4月の診断時より約6キロ増量しており、医師団はダイエットや運動に取り組むよう助言したという。