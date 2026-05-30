元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が30日、自身のインスタグラムを更新。失効していた免許を復活させたと報告した。【写真】「あまりにも恥ずかしいしイヤです」「失効免許」復活を報告した笠井信輔アナ笠井は「『失効免許』を復活させたワケ」と書き出し「失効した免許を復活させました！手続き期間を間違えて、免許を失効させてしまった私 多くの皆さんから『もうこのままで良いのでは？』『卒業おめで