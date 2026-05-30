未来のタカラジェンヌを養成する宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市）の生徒７９人が２９日、隣接する宝塚大劇場で、小児がんや難病の子どもたちをサポートする「すみれ募金」への協力を呼びかけた。同校恒例の社会貢献行事。生徒らは、色とりどりの小振り袖に濃緑色のはかま姿で大劇場のロビーに並び、歌劇ファンらに支援を求めた。寄付した人に、スミレの花をデザインしたチケットホルダーを手渡した。この日は約２０００人から約