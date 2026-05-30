お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が30日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜午前11時30分）に出演。巨人阿部慎之助前監督の長女への暴力事件をめぐり、メディアの報道について「正しかったのか」と疑問を投げかけた。阿部前監督とのトラブル後、長女が児童相談所に連絡したことについて「これは何百、何千とある相談のうちの1件なんですね。ただ単に阿部監督という巨人軍の監督だからこ