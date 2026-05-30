自民党の鈴木幹事長は30日、宮崎市で講演し、中東情勢を受けたエネルギー価格の高騰を巡り、電気・ガス代の支援といった「政府の対応をサポートしたい」としつつ、ガソリン料金の補助については、水準の見直しを検討するべきだとの考えを示した。自民党の宮崎県連大会で講演した鈴木氏は、政府が7月〜9月の電気・ガス料金の支援を行うことや、3兆円強の規模の補正予算案を編成することを説明し、「政府として万全の対応をとってい