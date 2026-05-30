ヴォクシー ダイナ2026年5月16日、17日の２日間に渡って愛知県国際展示場「スカイエキスポ」（愛知県常滑市）にて開催されたカスタムカーイベント「オートメッセ in 愛知」。会場にはさまざまなショップやメーカーがブースを構え、来場者が足を留めるシーンが見られましたが、中でもファミリー層を中心に注目度が高かったのが、愛知初出展となる「パパママカーズ」のブースでした。会場には数多くの注目モデルが並びましたが