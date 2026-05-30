ステアリングデザインの変更にも注目！三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年5月28日、軽ワゴン「タウンボックス」に一部改良（マイナーチェンジ）を施し、同日より発売しました。SNSなどでは、早くも多くの声が集まっています。【画像】超カッコいい！ これが「大幅刷新」した三菱の新型「軽“スライドドア”ワゴン」です！ 画像で見る（26枚）タウンボックスは、それまで販売されていた軽ワゴン「ブラボー」の後継車として