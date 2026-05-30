鮮やかに追加点を奪った。ヴィッセル神戸はJ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、鹿島アントラーズとホームで対戦している。28分に大迫勇也のFK弾で先制した神戸は、50分にリードを広げる。敵陣右サイドでのスローインで、武藤嘉紀が素早く投げ入れる。 これに反応した大迫が、鹿島ゴール前で２人の相手DFを置き去りにし、後ろから来るボールにダイレクトで合わせる。完璧なボレーシュートで、GK梶川裕