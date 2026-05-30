「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神の森下翔太外野手がキャリア初となる２打席連続本塁打を放った。セ・リーグの本塁打王争いでチームメートの佐藤輝明内野手に一気に追いついた。２点リードの五回２死で唐川の速球を捉えた。ビジョンには左翼から本塁方向へ上空８メートルと表示され、右打者に不利な強風だったが関係なし。飛距離１４１・４メートルの特大弾だった。２打席目にも勝ち越しの２ラン