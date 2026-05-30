◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝神戸69―23東京SG（2026年5月30日東京・秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン1位の神戸は69―23で同4位の東京SGを下し、リーグワンになって初めて決勝に駒を進めた。計11トライを挙げる快勝。FWとBKのつなぎ役を担ったSH上村樹輝（23、かみむら・いつき）がプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）に選ばれた。素早い球出しでアタックに流れを生み、後半3分には自身で