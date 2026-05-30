名古屋テレビ放送の尾形杏奈アナウンサー（２７）が前撮りを行ったことを報告した。今年１月に陸上長距離の吉居大和（トヨタ自動車）と結婚を報告していた尾形アナ。「新緑の季節が大好きなので、両親にも来てもらって前撮りしました」とつづり、白無垢姿の美しいショットなどを投稿した。コメント欄などには「とっても綺麗」、「ほーーんまに可愛いです」、「白無垢姿、感動する位、綺麗です」、「後ろ姿も美しい」、「なん