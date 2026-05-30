フリーアナウンサー笠井信輔（63）が30日、東京・池袋シネマ・ロサで行われた映画「小春日和〜Indian Summer〜」（松本動監督）公開記念舞台あいさつで司会を務めたが、いきなり冒頭で壇上に女性が現れ「不審者かと思った！」と驚いた。その女性は、出演者兼スタッフとして作品に参加している藤元優希で、舞台あいさつに慣れておらず、笠井が登壇し、呼び込む前にステージ中央に飛び出してしまった。笠井は「出演者でありました。