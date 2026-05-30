元「モーニング娘。」で女優・久住小春が、美肌輝くショットを披露し注目が集まっている。久住は３０日までに自身のインスタグラムを更新。肩から先があらわになった、白く透き通った美肌が輝く黒いノースリーブ姿でポーズを決める様子などを公開した。この投稿には「世界で一番可愛い自覚ありますか！世界で一番可愛いですよ」「いつも可愛い」「デビュー当時からまじで変わらずに美しすぎる」などの声が寄せられている。