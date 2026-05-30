◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）阪神・森下翔太外野手が佐藤に並んでリーグトップの１４号ソロを放ち、チームに貴重な追加点をもたらした。１試合に２本塁打は、昨年７月６日ＤｅＮＡ戦（横浜）以来で、２打席連続は自身初となった。同点の３回２死一塁、唐川のカットボールを捉え、勝ち越しの２ランを放った。３―１で迎えた５回２死にも、高めに浮いたカットボールをはじき返し、