ボクシングの元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が２９日（日本時間３０日）に母国ウズベキスタンのタシケントで再起戦に臨み、へグリー・モスケダ（ベネズエラ）に４ラウンド（Ｒ）ＴＫＯ勝ちを収めた。アフマダリエフは、昨年９月に世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）に判定０ー３で完敗を喫して以来の復帰戦。モスケダにパンチの連打を浴びせて