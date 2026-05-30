◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（３０日・京セラドーム大阪）中日・鵜飼航丞外野手が、２７歳の誕生日を迎えた。第２打席では、祝福のバースデーソングが“再演”される場面があった。この日は「８番・右翼」でスタメン出場。２回の第１打席で左翼スタンドの応援団がバースデーソングを演奏するも、２球目を打って中飛に倒れていたため、演奏が途中で終わった。５回の第２打席で、鵜飼が打席に入ると、