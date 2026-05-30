人気声優で歌手の平野綾が３０日に、日本ハム―巨人戦（エスコン）の前に行われたファーストピッチでノーバウンド投球を披露した。平野は、自身の誕生日である１０月８日にちなんだ背番号「１００８」が刺しゅうされたユニホーム姿で登場。この日のために特別に用意された紫色のグラブを着用し、登板前には「そんなに投げるのはうまくないんですけど、一生懸命投げさせていただきます！よろしくお願いします！」と宣言していた