◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―ＤｅＮＡ（３０日・ベルーナドーム）ＤｅＮＡの先発・武田陸玖（りく）投手が２回２失点（自責１）で降板した。昨年１０月にリリーフでプロ初登板初勝利を飾った武田は、今回がプロ３年目で初めての先発マウンド。初回に最速１５０キロをマークしたものの、１死から安打と四球で一、二塁のピンチを招き、４番・ネビンに先制適時打を許した。２回には２つの四球と味方の失策で満塁と