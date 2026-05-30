調布市民から送られた大きな歓声と拍手に笑顔で手を振って応える舘ひろし 舘ひろしが30日、調布市駅前広場で開催された「えきひろグランドオープニング DAY」内の「一日警察署長任命式＆トークイベント」に登場。石原プロゆかりの地である調布市に凱旋した。【写真】舘ひろし、オープンカーで颯爽と登場調布市駅前広場の完成を記念したイベント「えきひろグランドオープニング DAY」が開催された。プログラムの一環