メジャーリーグは29日（日本時間30日）、15試合のうち、4試合がサヨナラ本塁打による決着を迎えた。村上、西田が出場したホワイトソックスは1点を追う9回1死一、三塁から西田のスクイズで同点に追いつくと、2−3の延長10回にバルガスがサヨナラ2ランを放ち、劇的勝利を飾った。メッツ−マーリンズ戦は7−7で迎えた延長10回裏、メッツ・メレンデスがサヨナラ2ランを放って勝利した。ロッキーズ−ジャイアンツ戦は3−6の9回