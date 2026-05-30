タレント・ミュージシャンの桑野信義（69）が29日、自身のインスタグラムを更新。歌手で俳優の小柳ルミ子（73）との若々しい笑顔あふれる2ショットを公開した。【写真】「いつまでも変わりなく綺麗でキュート」桑野信義が美貌を絶賛！73歳小柳ルミ子との再会2ショット桑野は「ルミ子さんと久しぶりの再会」と切り出し、笑顔で寄り添う2ショットを投稿。「いつまでも変わりなく綺麗でキュートな女性です」と、変わらぬ美貌を保