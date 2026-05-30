◇交流戦ソフトバンクー広島（2026年5月30日みずほペイペイD）ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が、同点ソロ本塁打を放った。「どうやって打ったかはわかりません。とにかく思い切ってスイングをした結果、芯で捉えることができました」1―2の3回、広島の先発・森下の5球目のチェンジアップを捉えて左翼ホームランテラス席に放り込んだ。試合を振り出しに戻す一発に、ベンチの小久保裕紀監督はダイヤモンドを一周し