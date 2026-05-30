元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）と、妻で元女優の里紗さんが30日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。結婚生活38年で、長続きする秘訣（ひけつ）が明かされた。庄司智春が「ご自宅で『これ食べたい』みたいなリクエストをするんですか？」と聞くと、里紗さんは「割と明確に食べたい物があるので、そういう意味ですごい楽です」と答えた。藤本美貴は「えっ、それ？って言う時ないですか