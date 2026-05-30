5月29日（現地時間28日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ホームのフロストバンク・センターで臨んだ「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第6戦で、序盤から3ポイントシュートを立て続けに決めて主導権を握り、オクラホマシティ・サンダーへ一度もリードを許さずに118－91で完勝した。 2勝3敗で追い込まれていたスパーズは、