[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(13-16位決定戦)第1戦](ニッパツ)※14:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 5 細井響DF 19 杉田隼DF 22 岩武克弥MF 10 ジョアン・パウロMF 13 窪田稜MF 26 横山暁之MF 35 宇田光史朗MF 48 新保海鈴MF 77 高江麗央FW 9 ルキアン控えGK 42 石井僚DF 3 鈴木準弥DF 16 伊藤槙人MF 8 小倉陽太MF 14 高塩隼生MF 28 熊倉弘貴MF 39 遠藤貴成FW 49 駒沢直哉F