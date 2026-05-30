[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第1戦](ヤンマー)※15:00開始主審:中村太<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 23 中村航輔DF 4 井上黎生人DF 27 ディオン・クールズDF 44 畠中槙之輔DF 66 大畑歩夢MF 10 田中駿汰MF 13 中島元彦MF 14 横山夢樹MF 18 石渡ネルソンMF 48 柴山昌也FW 11 チアゴ・アンドラーデ控えGK 21 キム・ジンヒョンDF 3 田中隼人DF 6 登里享平MF 5 喜田陽MF 7 上門知樹MF 8 香川真