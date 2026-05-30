【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが約84万人の観客を動員した『ARIRANG』北米ツアー第1弾を終了した。 BTSは、現地時間4月25日にアメリカ・タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムで『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA』の幕を開け、エルパソ、メキシコシティ、スタンフォード、ラスベガスなど計5都市15公演を行った。 全公演ソールドアウトはもちろん、タンパ、スタン