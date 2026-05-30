BOYNEXTDOORが、彼らの基地となる「トモダチベース」で毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び・語り・そして“トモダチ”になる冠番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」。日本テレビにて毎週土曜日14:30〜15:00 放送中（全8回）。本日5月30日（土）の放送ではNovelbright・竹中雄大がBOYNEXTDOORデビュー3周年のお祝いに韓国の“トモダチベース”に駆け付け、キンパ作りで盛り上がった。次回6月13日（土）放送予定