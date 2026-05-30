鈴木彩艶のトレーニング姿が話題北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現在国内でトレーニングを行っている。背番号1を背負うGK鈴木彩艶（パルマ）は5月29日に合流したなか、トレーニングの様子が「動き俊敏過ぎるわ」と反響を呼んでいる。今季鈴木は手首の骨折でおよそ4か月の長期離脱を余儀なくされたが、3月に復帰してからは再びパルマでレギュラーとして活躍。無事に本大会のメンバー入りを果たした。日本代表