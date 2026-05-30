［Ｇファームリポート２０２６］５日に行われたファーム・リーグのハヤテ戦。先発した３年目の育成右腕、園田純規（２０）が５―０の九回、マウンドに向かった。球数は１００球を超え、一死からの３連打で満塁のピンチ。被安打は１１に達したが、石井琢朗二軍監督は動かない。「１点もやらない。最後まで投げる」と覚悟を決め、最後はフォークで二ゴロ併殺を奪い、完封で２勝目を挙げた。園田にとって今季２度目、巨人二軍と