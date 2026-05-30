◇交流戦阪神─ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神の森下翔太外野手（25）が5回に2打席連続となる今季14号ソロを放った。初回にリーグトップとなる14号ソロを放っていた先輩の佐藤輝に並びかける一発。セ・リーグの本塁打王争いは早くも阪神のスラッガー2人の一騎打ちの様相だ。森下は5回2死の第3打席、唐川の144キロのカットボールを捉えて左中間スタンド中段に飛び込む14号ソロ。3回に放った2ランに続く今季初の2