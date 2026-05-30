シンガポールバドミントン協会公式SNSが公開バドミントンのシンガポールオープンに出場した宮崎友花（ACT SAIKYO）の人気ぶりに反響が広がっている。サイン会には現地ファンが殺到。日本バドミントン界の次世代エースとして絶大な人気を集める19歳の姿に熱い視線が注がれた。会場が熱気に包まれた。グリーンのウェアを着て現れた宮崎。交流イベントが行われた商業施設の会場には現地ファンが大集結した。その様子を2階から見届