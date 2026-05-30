本拠地フィリーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。10号ソロを含む4打数3安打1打点で4-2の勝利に貢献した。デーブ・ロバーツ監督は本塁打だけでなく、センター返しの打撃を「良い兆候」と称えた。大谷は2-0とリードして迎えた3回の第2打席、メジャー屈指の好投手ウィーラーのスプリットを捉えた。ライトのブルペンに飛び込む今季10号ソロ。5回の第3