記事ポイント筑波山中腹の「筑波山温泉 ホテル一望」が、園児向け「お泊り保育・卒園旅行プラン」を提供しています園児1泊2食6,050円（税込）から。キャンプファイヤーやスイカ割りなどの夏のオプションも充実しています夕食には茨城県筑波山麓米のごはんと、ハンバーグ・海老フライ・鶏のからあげが並ぶお子様メニューが用意されています 茨城県つくば市の筑波山中腹に建つ「筑波山温泉 ホテル一望」が、幼稚園・保育園を対