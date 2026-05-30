“泣き虫先生”が亡くなった。元ラグビー日本代表で、伏見工高（現・京都工学院高）ラグビー部を高校日本一に導いた山口良治（よしはる）さんが5月29日、脳梗塞のため京都市内の病院で死去した。83歳だった。「山口さんは1974年、伏見工高に体育教師とし赴任。翌年、ラグビー部の監督に就任しました。しかし部員はラグビー未経験者ばかりで、しかもヤンチャ。初の公式戦では0-112という大敗を喫しました。その後は『お前たち、