5月29日、俳優の速水もこみちがInstagramを更新。イタリアの高級車「マセラティ」を運転する動画を公開するも、運転席が狭そうに見える座り方にファンが反応している。《MASERATI》とのみ記した速水は、口元とあごにひげを生やし、グレーのスーツ姿にサングラスをかけている。右ハンドル車の運転席では、窮屈なせいか、立てた左足をセンターコンソールにピタッとつけた体勢で運転する動画が添えられていた。この運転席の姿を見