記事ポイント入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で3日間開催されますクリエイター集団「最後の手段」による脳汁宇宙ワールドグラフィックを全面使用した浴衣（39,800円）など公式グッズ11種が販売されます巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社・スマート福袋「脳汁くじ」（1回777円・商品総額約256万円）など追加コンテンツも公開されました マルハン東日本