伝記映画『Michael／マイケル』の日本公開を6月12日に控える”キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソン。28歳の娘パリス・ジャクソンが、ドラッグ依存症からの回復、父マイケルとの関係について語った。【写真】レア！マイケル・ジャクソンの子どもたち、父のミュージカル初日に勢ぞろいPeopleによると、現在28歳のパリスは、17歳で初めて依存症の治療を受けるなど、長く薬物とアルコールの依存症に苦しんだそう。現