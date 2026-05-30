５月３０日の京都９Ｒ・鳳雛Ｓ（３歳オープン、ダート１８００メートル＝９頭立て）は実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）がオーナーで、単勝１・８倍と圧倒的１番人気だったイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が逃げ切り、オープン初勝利を挙げた。勝ち時計は１分５０秒１（良）。道中は先手を奪ったが、２番手のソルチェリアにピタリとマークされるような形。しかし