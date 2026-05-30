５月１７日の京都３Ｒの落馬により右鎖骨を骨折した岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝が３０日、戦線復帰を果たした。東京９Ｒ・富嶽賞（ダート１４００メートル＝１６頭立て）で１０番人気のベルブリエ（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）に騎乗。中団からの追走で、直線は伸びを見せたが７着に敗れたが、けがの影響を感じさせない力強い騎乗を披露した。レース後、岩田康誠騎手は「（負傷した右腕でムチを）たたいてたやろ