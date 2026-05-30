５月１８日に第１子を出産したことを報告したフジテレビの三上真奈アナウンサーが２ショットを公開した。３０日までにインスタグラムで「産前、久しぶりに会えた日いつだって私の想（おも）いや決めたことを全力応援してくれるチアガール永島さん」とつづって、２０２５年３月末でフジテレビを退社した永島優美アナウンサーと花束を持った２ショットをアップした。「いつも寄り添ってくれてありがとう」と感謝をつづって締め