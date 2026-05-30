タレントの勝俣州和が３０日、大阪市内で映画「お終活３幸春！人生メモリーズ」（香月秀之監督）公開記念舞台あいさつに登場した。高畑淳子と橋爪功が熟年夫婦を演じる人気シリーズ第３弾。今作は娘（剛力彩芽）が結婚を決意することから、騒動に発展する。今回、主題歌「神さまの言うとおり」を、シンガー・ソングライターのさだまさしが担当した。香月監督は「プロデューサーがさださんの番組のプロデューサーと仲が良か