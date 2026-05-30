記事ポイントノジマTリーグ2024-2025シーズン優勝チームT.T彩たまの選手2名が来場し、直接レクチャーを行います参加費は無料で、ラケット貸出があり初心者も参加できます抽選申込受付は2026年5月31日まで、抽選結果は6月2日（火）に発表される予定です 乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を行う光英科学研究所が、埼玉県を本拠地とするプロ卓球チームT.T彩たまと共同で、体験型スポーツイベント「第4回 和光・発酵・健康 卓球