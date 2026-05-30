記事ポイント愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で登場約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンド・3,000円分クーポンがフルセット付属スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色展開、税込198,000円 愛犬との外出を、もっと身近な日常にしてくれる電動アシスト自転車が登場します。プレミアムe-Bikeブランド