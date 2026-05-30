記事ポイントレイコップがふとんクリーナー「RS5」と医師監修サプリ「グッドナイト」のセットが抽選で当たるSNSキャンペーンを2026年5月29日から実施梅雨・夏の湿気や気圧変化が睡眠時間を短くする原因と、日本睡眠科学研究所監修の整眠アプローチを特設ページで紹介ふとん乾燥機「MONAMI PRO」とサプリのセットは通常22,800円が20,260円、RS5セットは通常28,800円が24,720円の特別価格で販売 梅雨から夏にかけて睡眠の質が下