記事ポイント立山黒部アルペンルートが2026年6月1日に全線開業55周年を迎え、55日間限定のキャンペーンを開催しますAR体験で開業当時の風景を現在の景観と重ね合わせて楽しめる「ARトリップ」が6カ所に設置されます五感をテーマにしたスペシャルラリーでは、3つ以上のミッションをクリアすると55周年限定の絵はがきがもらえます 富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」が、2026年6月1日に全線開業55周