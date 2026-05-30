記事ポイント旅系YouTuber「西園寺」「ZAKI」が立山黒部アルペンルート全線開業55周年記念コラボイベントに登場します2026年6月1日より扇沢駅・室堂駅で期間限定オリジナル駅アナウンスを放送します缶バッジ付きキーホルダーが各300個限定で扇沢駅・室堂駅の売店にて販売されます 日本屈指の山岳観光ルートと人気YouTuberのコラボが実現します。大町市プロモーション委員会が主催する、旅系YouTuber「西園寺」「ZAKI」と立山