記事ポイントエルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定メンフィス・ギター・ピックをプレゼントかつて原宿に存在した「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに期間限定復活場面写真特大展示・フォトブース・歴代アルバムジャケット展示が入場無料で楽しめる 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』の公開を記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が限定キャンペーンを展