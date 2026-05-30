記事ポイント「日比谷音楽祭2026」が2026年5月30日（土）・31日（日）に日比谷公園ほかで開催されます入場無料のボーダーレスな音楽祭で、コンサートやワークショップが楽しめます今年は東京国際フォーラム ホールAが新たなステージとして加わり、街全体が会場になります 日比谷公園を中心に毎年多くの来場者を集める無料音楽イベント、「日比谷音楽祭2026」が本日2026年5月30日（土）と翌31日（日）に開幕します。三菱商事都