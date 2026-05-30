◇MLB ドジャース 4-2 フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手とカイル・シュワバー選手が今季初対決。昨季MVP争いをした2人の注目の対決が行われました。大谷選手はこの日、3回にスプリットを捉えて2試合連続のホームランを放ち、今季10本目をマークしました。対するシュワバー選手は6回、95.4マイル(約153.5キロ)のストレートを高く打ち上げ、センターに向かって放物線を描きました。メジャートップの22号